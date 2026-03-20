JPP denuncia que "Governo está há anos para construir bancada do campo do Porto da Cruz"

A bancada para o campo de futebol do Porto da Cruz, projecto vencedor do Orçamento Participativo de 2022, continua sem existir. A denúncia parte do JPP, quatro anos após a primeira intervenção pública sobre o assunto, em Fevereiro de 2022. Ainda em Novembro de 2025, o partido tinha recordado o assunto, no âmbito da iniciaitva 'Deputados com o Povo'.

Estamos em Março de 2026 e não há um único sinal de que um projecto votado favoravelmente pela população há quatro anos para a construção de uma bancada para o público, venha a concretizar-se. Jéssica Teles

A deputada considera "incompreensível que, depois de tantos alertas ao longo dos anos e de uma candidatura vencedora do Orçamento Participativo de 2022 (OPRAM543), com uma dotação de um milhão de euros, nada tenha sido feito". Esta infraestrutura desportiva foi construída há 18 anos, representou um investimento de cerca de 4 milhões de euros, mas o espaço destinado às bancadas continua em terra batida, "sem condições de segurança ou conforto para a população".

O partido aponta responsabilidades ao Governo Regional, entidade competente nesta matéria, sublinhando a necessidade de uma resposta urgente a esta reivindicação da população.

O campo de futebol é utilizado pela Associação Desportiva do Porto da Cruz, o clube da zona rural (norte da Região Autónoma da Madeira) com maior número de atletas federados, "contando com cerca de 150 praticantes, o que reforça a importância desta infraestrutura para a comunidade local".

“O que verificamos hoje é exactamente o mesmo que denunciamos em 2022 e voltamos a confirmar em 2025. Isto revela um desrespeito contínuo pela população do Porto da Cruz”, reafirma a parlamentar. O JPP sublinha ainda que esta situação se torna ainda mais grave numa altura em que se aproxima a realização do torneio Porto da Cruz Cup, no final do mês de Março, que contará com a participação de várias equipas de crianças e jovens, acompanhados pelos seus familiares, que continuarão sem condições adequadas para assistir às actividades.

O JPP exige que o Governo Regional avance com a obra e cumpra os compromissos assumidos com a população, atletas e famílias da freguesia.