Depressão 'Therese' provocou 224 ocorrências na Madeira

Segundo o mais recente balanço do Serviço Regional de Protecção Civil, a passagem da depressão Therese pela Região Autónoma da Madeira provocou, até às 20 horas desta terça-feira, 24 de Março, 224 ocorrências relacionadas com as condições meteorológicas adversas.

Entre as situações registadas destacam-se: cinco quedas redes eléctricas, 43 quedas árvores, 15 sinalização perigo, 15 queda de elementos de construção, oito desabamentos, três quedas de estruturas, 21 inundações, 90 movimentos massas, duas remoções de elementos em perigo e outras 22 ocorrências relacionadas.

No terreno estiveram empenhados 541 operacionais e 255 meios técnicos, numa resposta que envolveu todos os municípios da Região. O Funchal concentrou o maior número de ocorrências (44), seguido do Porto Santo (36), Santa Cruz (34), Machico (28), Santana (27), Câmara de Lobos (22), Porto Moniz (16), Calheta (6), São Vicente (5), Ribeira Brava (4) e Ponta do Sol (2).

De acordo com o balanço, foram deslocadas 4 pessoas pelos Serviços Municipais de Protecção Civil (1 em Santa Cruz, realojada pela Segurança Social e 3 em Câmara de Lobos realojadas em casa de familiares).

" Todas as ocorrências foram prontamente resolvidas no patamar municipal", remata o balanço operacional.

