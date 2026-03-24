Porto Santo acolhe as comemorações do Dia Regional do Engenheiro

A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros comemora no próximo sábado, 28 de Março, o Dia Regional do Engenheiro, com uma cerimónia que terá lugar no Centro Cultural de Congressos do Porto Santo, pelas 15 horas.

Trata-se da quarta edição das celebrações do Dia Regional do Engenheiro, uma data assinalada desde 2023 com o objectivo de comemorar a presença contínua da Ordem dos Engenheiros na Região Autónoma da Madeira desde Março de 1986.

A comemoração inclui uma homenagem a dois Engenheiros cujas actividades profissionais contribuíram ou têm vindo a contribuir de forma muito relevante para o desenvolvimento da ilha do Porto Santo, contando com uma sessão de reconhecimento público aos Engenheiros que vivem no Porto Santo e dedicam a sua vida profissional ao desenvolvimento sustentável da Ilha Dourada da Região Autónoma da Madeira.

O evento contará com a presença do bastonário da Ordem dos Engenheiros de Portugal, Fernando de Almeida Santos, do presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Baptista, do secretário Regional de Equipamentos e Infra-estruturas em representação do Presidente do Governo Regional, Pedro Rodrigues, e da presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Rubina Leal.