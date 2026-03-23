DTIM promove formação destinada a adultos que queiram aprender sobre IA

A DTIM – Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira vai promover uma formação, nos dias 28 e 30 de Abril, dedicada à temática 'IA sem complicações'. Trata-se de uma iniciativa destinada a adultos que pretendem adquirir conhecimentos básicos e práticos sobre inteligência artificial.

Segundo explica nota à imprensa, esta formação enquadra-se na disseminação de uma mobilidade Erasmus+ que um dos formadores da DTIM efectuou no âmbito do projeto Erasmus+ 2024-1-PT01-KA121-ADU-000222469, integrado no sector da Educação de Adultos.

A formação decorrerá em duas sessões, nos dias 28 e 30 de abril, entre as 14h00 e as 16h00, nas instalações da DTIM. "Ao longo destas sessões, os participantes terão a oportunidade de explorar conceitos fundamentais da inteligência artificial e experimentar aplicações práticas, desde a pesquisa de informação à criação de conteúdos digitais", explica.

"Esta ação enquadra-se no compromisso da DTIM em promover a aprendizagem ao longo da vida, incentivando a autonomia digital, a inclusão e a participação ativa na sociedade contemporânea", indica.

As inscrições, gratuitas, podem ser efectuadas através do website da DTIM.

