Câmara de Lobos reforça apoios às freguesias em mais de 816 mil euros

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos assinou hoje, nos Paços do Concelho, contratos interadministrativos com as juntas de freguesia do concelho, num investimento global de 816.291,50 euros.

Os acordos abrangem as freguesias de Câmara de Lobos, Curral das Freiras, Estreito de Câmara de Lobos, Quinta Grande e Jardim da Serra, reforçando os meios financeiros ao serviço das populações. Segundo a autarquia, o montante agora atribuído ultrapassa o valor do Fundo de Financiamento das Freguesias proveniente do Orçamento do Estado.

Durante a cerimónia, o presidente da Câmara, Celso Bettencourt, destacou o papel das juntas de freguesia na acção municipal, sublinhando que “este contrato não é uma esmola”, uma vez que as juntas desenvolvem um trabalho que “desonera o trabalho da Câmara Municipal”.

O autarca referiu ainda que o objectivo passa por garantir melhores condições de atuação às juntas, salientando que “queremos dar todas as condições para as juntas de freguesia trabalharem, para poderem apoiar a população”.

Os contratos interadministrativos abrangem áreas como a intervenção em vias e espaços públicos, pequenas obras de proximidade e apoios nas áreas social, cultural, desportiva e educativa, permitindo uma resposta mais directa às necessidades das populações.