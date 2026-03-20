Homem ferido ao sofrer queda em Câmara de Lobos
Um homem, cuja idade não foi possível confirmar, ficou ferido, esta manhã, pelas 9h45, ao sofrer uma queda na promenade em Câmara de Lobos.
Por apresentar escoriações na cabeça, o homem foi imobilizado e transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.
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