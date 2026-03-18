CMF promove formação em “Plantas Nativas e Endémicas do Litoral da Madeira”

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) vai promover uma formação sobre “Plantas Nativas e Endémicas do Litoral da Madeira”.

A iniciativa realiza-se no próximo dia 31 de Março, entre as 09h30 e as 12h30, e compreende uma vertente teórica no Clube Naval do Funchal e uma componente prática no Complexo Balnear da Ponta Gorda.

Esta acção tem como destinatários pofessores, técnicos de ambiente e estudantes do ensino superior.

A inscrição é gratuita, mas obrigatória, e deve ser efectuada através do formulário disponibilizado on-line até 29 de Março, ou até que as vagas estejam preenchidas. A mesma será confirmada por mensagem para o endereço electrónico [email protected].

Terminada a acção de formação os participantes irão receber, no correio eletrónico indicado no formulário de inscrição, um questionário de satisfação que deverá ser preenchido e submetido, caso desejem receber o certificado de participação que será emitido em formato digital.

Para mais informações os interessados poderão contactar o município através do e-mail: [email protected] .