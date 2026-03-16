Câmara de Lobos e Protecção Civil reforçam articulação na protecção e segurança das populações

O executivo da Câmara Municipal de Câmara de Lobos reuniu esta segunda-feira, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, com responsáveis do Serviço Regional de Protecção Civil, num encontro técnico dedicado ao reforço da coordenação política e operacional na área da protecção civil.

"A reunião contou com a presença do comandante Richard Marques e do presidente da autarquia, Celso Bettencourt, e restante vereação, tendo como objectivo alinhar estratégias e consolidar o trabalho conjunto entre as duas entidades", indica nota à imprensa.

E acrescenta: "Entre os temas abordados estiveram o papel da autoridade municipal de protecção civil, as medidas de prevenção e resposta a incêndios e situações de catástrofe, bem como a importância da formação contínua dos técnicos municipais, considerada essencial para garantir uma resposta eficaz em cenários de emergência".

Um dos pontos centrais do encontro foi a futura instalação da Unidade Local de Protecção Civil (ULPC) do Curral das Freiras, um projecto considerado estruturante para o concelho. De acordo com o comandante Richard Marques, a iniciativa conta com o total apoio do Serviço Regional de Protecção Civil e poderá tornar-se uma referência nacional. “Não vai haver paralelo no resto do país. Será um exemplo nacional”, afirmou.

Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal, Celso Bettencourt, destacou a importância da proximidade institucional e do trabalho articulado entre as entidades responsáveis pela protecção civil. “Sentimo-nos hoje mais próximos. A Protecção Civil tem uma responsabilidade máxima e esta proximidade é uma grande vantagem do ponto de vista do trabalho conjunto”, afirmou.

O autarca recordou ainda que a ULPC do Curral das Freiras é um projecto discutido há cerca de 16 anos e que agora avança para concretização. A unidade terá como objectivo servir uma população geograficamente isolada, mas também funcionar como um espaço de formação prática aberto às diferentes corporações da Região.

Celso Bettencourt sublinhou ainda que a cooperação entre as entidades tem permitido abordar as situações de emergência com maior naturalidade e preparação, tanto do ponto de vista logístico como formativo. “Mostrar à população que estamos organizados e preparados é fundamental. Trabalhamos em conjunto para aquilo que é o nosso principal interesse: a defesa das populações”, concluiu.