Presidente do Mecanismo Anticorrupção "surpreendido com o trabalho bastante bom que já se faz na Madeira"

A secretária regional de Educação, Elsa Fernandes, destacou esta manhã o trabalho já desenvolvido nas escolas da Região Autónoma da Madeira na promoção da ética e da cidadania, durante uma sessão na Escola Profissional Francisco Fernandes, que contou com a presença do presidente do Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC), José Mouraz Lopes.

Na sua intervenção, Elsa Fernandes sublinhou que a educação para valores como a integridade e a responsabilidade começa desde cedo no sistema educativo regional, abrangendo todo o percurso escolar, do pré-escolar ao ensino secundário. “Este tema já é trabalhado nas nossas escolas desde o pré-escolar, com práticas simples como o respeito pelo outro e a noção de que as nossas acções têm impacto nos outros”, afirmou.

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A governante reforçou que a educação na Madeira não se limita à transmissão de conhecimentos, mas aposta na formação integral dos alunos. “A educação preocupa-se não apenas em formar alunos, mas em formar cidadãos, pessoas completas”, disse, acrescentando que este é um investimento estrutural cujos resultados se reflectem na sociedade e não apenas nas notas de avaliação escolar.

Apesar do trabalho desenvolvido, Elsa Fernandes reconheceu a importância da colaboração com entidades como o MENAC, considerando que a partilha de experiências e novas perspectivas pode enriquecer o trabalho já realizado nas escolas. Segundo a secretária regional, o presidente do MENAC fez uma avaliação positiva do que se faz na Região neste domínio: "Quando nós apresentámos o trabalho que já se faz nas escolas a este nível, o senhor juiz conselheiro ficou surpreendido e agradado, porque já se faz um trabalho bastante bom na Madeira".

A secretária regional destacou ainda que a escola não pode actuar isoladamente, sendo essencial o envolvimento das famílias e de toda a comunidade educativa na consolidação de uma cultura de integridade. “A ética não se ensina apenas em discursos ou documentos. Constrói-se no quotidiano, nas práticas, nas decisões e, acima de tudo, no exemplo. Este compromisso traduz-se em políticas educativas que valorizam a transparência, a equidade e o rigor, bem como o reforço de mecanismos de prevenção, reflexão crítica e de participação responsável”, frisou.

Por fim, reafirmou o compromisso da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia em continuar a promover políticas e iniciativas que reforcem a transparência, a equidade e os valores éticos no sistema educativo, em articulação com parceiros institucionais e com toda a comunidade escolar.