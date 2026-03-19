Morreu Silvino, antigo guarda-redes do Benfica, FC Porto e da selecção portuguesa

O antigo guarda-redes Silvino Louro, que morreu hoje vítima de doença prolongada, foi uma referência na baliza do Benfica e seleção nacional, mas também deixou marca nos anos em que coadjuvou José Mourinho.

Nascido em Setúbal em 1959, Silvino fez a sua formação no Vitória de Setúbal, clube no qual fez a sua estreia na equipa principal em 1978/79 e, depois de quatro épocas, rumou para o Vitória de Guimarães, no qual cumpriu duas temporadas.

No Benfica, para o qual se transferiu em 1984/85, assumiu a baliza 'encarnada' após ter cumprido um ano de empréstimo no Desportivo das Aves, tendo ao longo de oito temporadas conquistado quatro títulos nacionais (1986/87, 1988/89, 1990/91 e 1993/94), três Taças de Portugal (1984/85, 1986/87 e 1992/93) e uma Supertaça Cândido de Oliveira (1989).

Ficaram na memória as duas finais perdidas na Taça dos Campeões, a primeira em 1988, derrota nos penáltis para os neerlandeses do PSV Eindhoven, e a segunda em 1990, derrota diante do AC Milan, na qual foi o capitão de equipa.

Em 1994/95, Silvino regressou ao Vitória de Setúbal, para cumprir uma época, rumando na temporada seguinte ao FC Porto, no qual se manteve duas épocas, disputando apenas 21 jogos, mas conquistando dois títulos nacionais (1995/96 e 1996/97) e uma Supertaça Cândido de Oliveira (1996).

Na seleção nacional, Silvino, que em 1997/98 rumou para o Salgueiros, clube no qual terminou a carreira de jogador no final da temporada de 1999/00, cumpriu um total de 23 jogos.

Após a carreira entre os postes, Silvino encontrou uma 'segunda vida' no treino de guarda-redes e encontrou o sucesso ao integrar a equipa técnica de José Mourinho.

Ao lado de Mourinho, Silvino esteve nas conquistas da Taça UEFA e Liga dos Campeões pelos 'dragões', seguindo-se as conquistas em Inglaterra com o Chelsea, a Liga dos Campeões ao serviço do Inter Milão, a passagem pelo Real Madrid e a conquista da Liga Europa com o Manchester United.

"A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) associa-se à dor da família, dos amigos e de todos os que com ele privaram, recordando com respeito e reconhecimento o contributo e legado de Silvino Louro para o futebol português. Mais do que o guarda-redes, Silvino ficará para a história pelo caráter, profissionalismo e boa disposição, numa figura consensual para todos os adeptos", lê-se numa nota publicada no sítio oficial do organismo na Internet.