Portugal arranca estágio sem Ronaldo, com uma estreia e alguns regressos

A seleção portuguesa começa hoje a preparar os particulares com México e Estados Unidos, a pensar na fase final do Mundial2026 de futebol, com uma cara nova, alguns regressos e também muitas ausências, incluindo Cristiano Ronaldo.

Portugal tem um treino agendado para as 18:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. Antes, às 17:00, no mesmo local, um jogador ainda a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.

Mateus Fernandes, médio do West Ham, foi chamado pela primeira vez pelo selecionador Roberto Martínez, numa convocatória marcada pela ausência de Cristiano Ronaldo, lesionado, algo que já não acontecia desde 2018.

Tomás Araujo, Samu Costa, Ricardo Horta e Gonçalo Guedes estão de regresso, este último pela primeira vez durante a 'era' Martínez, assim como Paulinho, que já não alinha pela seleção desde 2020 e que foi chamado de 'urgência' após as dispensas de Rodrigo Mora e Rafael Leão, que saíram da convocatória inicial devido a lesão.

Entre as ausências, além de Ronaldo, Ruben Dias e Nelson Semedo também estão lesionados, enquanto Bernardo Silva, sub-capitão da seleção portuguesa, foi igualmente deixado de fora, apesar de ter estado em ação com o Manchester City durante o fim de semana, na final da Taça da Liga inglesa.

Entre os 26 nomes para já chamados por Martínez, Pedro Gonçalves saiu domingo lesionado da partida do Sporting para a I Liga, enquanto Francisco Trincão também saiu tocado da visita a Alverca e o guarda-redes Diogo Costa, do FC Porto e dono da baliza lusa, admitiu limitações físicas após o triunfo da sua equipa em Braga.

Portugal defronta o México em 28 de março, na Cidade do México, na reabertura do Estádio Azteca, e depois os Estados Unidos, em 31, em Atlanta.

No Mundial2026, que vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão, a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrático do Congo, Jamaica e Nova Caledónia.

Lista dos 26 convocados:

- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting) e José Sá (Wolverhampton, Ing).

- Defesas: Matheus Nunes (Manchester City, Ing), Diogo Dalot (Manchester United, Ing), João Cancelo (Al Hilal, Ara), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra), Gonçalo Inácio (Sporting), António Silva (Benfica), Tomás Araújo (Benfica) e Renato Veiga (Villarreal, Esp).

- Médios: Rúben Neves (Al Hilal, Ara), João Neves (Paris Saint-Germain, Fra), Samu Costa (Maiorca, Esp), Mateus Fernandes (West Ham, Ing), Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing) e Pedro Gonçalves (Sporting).

- Avançados: João Félix (Al Nassr, Ara), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus, Ita), Pedro Neto (Chelsea, Ing), Paulinho (Toluca, Mex), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain, Fra), Ricardo Horta (Sporting de Braga) e Gonçalo Guedes (Real Sociedad, Esp).