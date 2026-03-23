Piloto e copiloto morrem na sequência da colisão em aeroporto de Nova Iorque

O piloto e ocopiloto morreram após a colisão, no domingo, de um avião com um veículo de combate a incêndios no aeroporto LaGuardia, em Nova Iorque, anunciaram vários meios de comunicação norte-americanos, incluindo a ABC.

Esta emissora norte-americana informou que 13 pessoas foram hospitalizadas, incluindo 11 passageiros e as duas pessoas que se encontravam no veículo.

Um avião da Air Canada e um veículo dos bombeiros colidiram na noite de domingo no aeroporto nova-iorquino, informou anteriormente a imprensa local.

Ainda de acordo com meios de comunicação social locais, a colisão ocorreu na pista quatro, quando a aeronave CRJ-900 da companhia aérea canadiana Air Canada, proveniente de Montreal, estava a aterrar.

"Os protocolos de intervenção de emergência foram imediatamente ativados" e "o aeroporto encontra-se atualmente encerrado para facilitar a intervenção e permitir uma investigação aprofundada", notou a autoridade aeroportuária.

A agência norte-americana de segurança nos transportes (NTSB) anunciou ter mobilizado imediatamente uma equipa para investigar o acidente.

Aeroporto de Nova Iorque encerrado

O Aeroporto LaGuardia, de Nova Iorque, vai estar hoje encerrado até, pelo menos, às 14:00 (18:00 em Lisboa), na sequência da colisão na pista, anunciou a diretora da autoridade aeroportuária.

O acidente, entre um avião da Air Canada e um veículo dos bombeiros, aconteceu no domingo à noite, causando dois mortos e vários feridos, mas ainda não há número certo de vítimas.

"Infelizmente, as mortes dos dois pilotos foram confirmadas", disse a diretora executiva da Autoridade Portuária, Kathryn Garcia, em conferência de imprensa.

Até ao momento, as autoridades dos Estados Unidos não se pronunciaram sobre as causas do acidente.

Meios de comunicação social locais noticiaram que a colisão aconteceu na pista quatro, quando o avião CRJ-900, da companhia aérea canadiana Air Canada, proveniente de Montreal, estava a aterrar.