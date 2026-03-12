Homem ferido na sequência de uma colisão com autocarro

Um motociclista ficou ferido, ao início da noite de ontem, após uma colisão entre uma mota e um autocarro, na Rotunda do Hospital Novo, em Santa Rita.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados de imediato e prestaram assistência médica à vítima do sexo masculino, com 35 anos, que se queixava de dores num dos pés.

O transporte para o hospital foi realizado pela corporação que, para a ocorrência, mobilizou três operacionais apoiados por uma ambulância.