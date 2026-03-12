Motociclista ferido na sequência de um acidente na Ponta do Sol

Um motociclista ficou ferido na tarde desta quinta-feira, 12 de Março, na sequência de uma colisão com um veículo ligeiro no sítio da Levada Nova, na Ponta do Sol.

O alerta à Protecção Civil foi dado pelas 17h30, tendo sido mobilizados para o local três elementos apoiados por uma ambulância da corporação dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol.

A vítima, um homem de 36 anos, foi transportada ao Hospital Central do Funchal, sendo desconhecida, para já, a gravidade dos ferimentos que este apresentava.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.