Regata Canárias – Madeira parte a 1 de Setembro

A Regata Canárias – Madeira, uma prova internacional de vela oceânica que liga o arquipélago das Canárias à Madeira, vai partir a 1 de Setembro do arquipélago canário e a entrega de prémio vai ocorrer já a 5 de Setembro, na Madeira.

A definição destas datas aconteceu no âmbito de uma reunião de trabalho ocorrida este fim-de-semana, em Tenerife, na qual participou o Clube Naval do Funchal. A organização da regata estará a cargo do Real Club Náutico de Tenerife.

"Com um percurso exigente em mar aberto, esta competição reúne embarcações e tripulações de vários países", aponta uma nota enviada à imprensa. Para além da vertente competitiva, a regata assume também um papel estratégico na promoção do mar como espaço de ligação, sustentabilidade e desenvolvimento económico, reforçando a tradição marítima que une historicamente a Madeira e as Canárias.