Madeira e Canárias unidas na valorização da sidra

O secretário Regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, recebeu esta quarta-feira, 18 de Março, no auditório do IVBAM, 35 produtores de Canárias e da Madeira, entre os quais, dirigentes dos Grupos de Ação Local (GAL) das ilhas de Tenerife, Gran Canária, La Palma e El Hierro, que participam num projecto de intercâmbio e cooperação, visando a qualificação e valorização do sector da sidra.

Dinamizado pela Associação das Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira (ACAPORAMA), o intercâmbio entre a Madeira e as Canárias, denominado de 'Impulso y valorización de la sidra', permitirá dar a conhecer o nosso território, que conta com uma Indicação Geográfica Protegida (IGP) consolidada para a sua sidra, contemplando visitas aos campos de macieiras, adegas, sidrarias, com espaço ainda para palestras e debates sobre a criação, certificação e implementação do modelo de gestão inerente à IGP.

Nuno Maciel aproveitou a ocasião para deixar uma palavra de agradecimento e incentivo aos participantes, fazendo votos de que a cooperação transnacional consiga valorizar e acrescentar mercado à sidra, por via da Indicação Geográfica Protegida e da Denominação de Origem Protegida, produzindo com qualidade, “até porque as sidras de qualidade têm mercado e expressão”, reconheceu o governante.

Nuno Maciel lembrou que a Madeira fez alterações legislativas no sentido de enquadrar as sidras fortificadas, dizendo acreditar que há outras iniciativas que podem ser feitas no âmbito da certificação, com ganhos para o sector primário das Regiões Ultraperiféricas.

Numa primeira vertente, o intercâmbio com Canárias materializa-se através da realização da missão técnica na Madeira, seguindo-se, numa segunda vertente, a dinamização de um Encontro de Produtores em Tenerife, no mês de Maio, com o intuito de estabelecer um ponto de contacto entre os produtores de todo o arquipélago das Canárias e da Madeira.