Mercado do Chocolate 'adoça' Mercado dos Lavradores de 29 de Março a 1 de Abril

A 11.ª edição do Mercado do Chocolate vai transformar o Mercado dos Lavradores num local recheado de iguarias, entre os dias 29 de Março e 1 de Abril. Aliás, o evento abre mesmo no domingo, entre as 9h e as 13 horas, "abrindo, assim, este espaço aos inúmeros visitantes que o Funchal tem". O evento foi hoje apresentado, por Jorge Carvalho, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal.

O 3.º piso do mercado, dedicado a Feiras e Eventos, será palco de uma programação diversificada, pensada para todas as idades, na semana que antecede a Páscoa. Os visitantes poderão desfrutar de oficinas criativas, workshops, demonstrações de cocktails, sessões de contos, peddy papers, artesanato ao vivo e animação itinerante, sempre com o chocolate como fio condutor.

Quanto à 9.ª edição do Concurso d’ O Melhor Bolo de Chocolate do Funchal, também uma iniciativa da Câmara Municipal, em prova, estarão duas categorias — amador e profissional —, com a atribuição de seis prémios, no valor total de 1.500 euros, "reforçando o compromisso do Município com a valorização do talento e da identidade gastronómica local".

"Na avaliação dos melhores bolos serão considerados critérios como apresentação, criatividade, cozedura, sabor e textura, sendo especialmente valorizada a utilização de produtos regionais como banana, funcho, maracujá, mel de cana e vinho da Madeira", indica a autarquia.

As inscrições para o concurso estão abertas até às 23h59 do dia 22 de Março de 2026, através de formulário disponível em funchal.pt e nas redes sociais do Município e dos Mercados Municipais. O concurso decorre no dia de abertura, 29 de Março.

"Os Mercados Municipais afirmam-se, assim, como espaços vivos, onde tradição e inovação se encontram diariamente. O Mercado do Chocolate é mais um exemplo dessa energia, convidando residentes e visitantes a viver uma experiência única", termina.