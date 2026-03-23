Homem ferido após queda na Praça de Autonomia

Um homem de 59 anos ficou ferido na tarde de ontem, domingo, 22 de Março, após sofrer uma queda da própria altura na Praça da Autonomia, no Funchal.

O alerta foi dado pelas 17h40, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses sido mobilizados para o local com uma ambulância. À chegada, os operacionais prestaram assistência à vítima, que apresentava um golpe no couro cabeludo, acompanhado de hemorragia.

Após receber os primeiros cuidados no local, o homem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para avaliação e tratamento médico.