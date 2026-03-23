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Homem ferido após queda na Praça de Autonomia

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Foto AF

Um homem de 59 anos ficou ferido na tarde de ontem, domingo, 22 de Março, após sofrer uma queda da própria altura na Praça da Autonomia, no Funchal.

O alerta foi dado pelas 17h40, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses sido mobilizados para o local com uma ambulância. À chegada, os operacionais prestaram assistência à vítima, que apresentava um golpe no couro cabeludo, acompanhado de hemorragia.

Após receber os primeiros cuidados no local, o homem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para avaliação e tratamento médico.

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