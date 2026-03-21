Homem sofre queda enquanto percorria uma levada no Caniçal

Um homem, na faixa etária dos 70 anos, sofreu uma queda esta manhã, pelas 11 horas, enquanto percorria uma levada que liga os Maroços ao Caniçal.

Já perto do túnel do Caniçal, o homem escorregou e consequentemente sofreu uma queda, apresentando queixas de dores nos membros superiores.

Os Bombeiros Municipais de Machico mobilizaram uma ambulância para o local, realizando o transporte da vítima até ao centro de saúde local.