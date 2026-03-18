Mulher com suspeita de fractura após sofrer queda no Funchal

Uma mulher, de 60 anos, caiu de umas escadas, esta tarde, na Rua Brigadeiro Oudinot, no Funchal, apresentando uma suspeita de fractura num membro inferior.

Alertados pelas 15h45, os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se até ao local, imobilizaram a vítima e realizaram o seu transporte até ao hospital.