Homem fica inconsciente após queda de escadaria

Um homem com cerca de 50 anos ficou inconsciente após ter caído por umas escadarias na Travessa do Moinho, na freguesia de São Pedro.

De acordo com o que foi possível apurar o homem esteve sempre inconsciente durante o socorro prestado por seis elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, tendo sido levado para o Hospital.

O socorro foi prestado perto das 22h30 de ontem à noite.