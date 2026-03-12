Mulher ferida após queda na Levada do Norte

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos estão, neste momento, a prestar assistência médica a uma mulher, na casa dos 70 anos, que sofreu uma queda na Levada do Norte, na zona da Quinta Grande, no concelho de Câmara de Lobos.

Segundo foi possível apurar, a vítima cuja nacionalidade não foi ainda possível confirmar terá tropeçado pouco antes do meio-dia, sofrendo um corte na testa e queixando-se de dores na perna esquerda.

Para o local foi mobilizada uma ambulância com três operacionais da corporação, encontrando-se a ocorrência ainda em curso.