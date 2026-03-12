 DNOTICIAS.PT
Homem resgatado de encosta após queda na noite

Um cidadão natural da Madeira, com cerca de 64 anos, foi resgatado na última noite, já depois das 00h00, numa encosta junto à antiga fábrica ILMA, na Estrada Monumental.

A queda deu-se pelas 23h15, altura em que foram emitidos os alertas. À chegada ao local dos meios de socorrro, o homem apresentava fractura num membro inferior, tendo sido resgatado por vários meios mobilizados para a operação.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizaram 8 elementos e a equipa de resgate em montanha, além de três veículos de apoio, tendo os Bombeiros Sapadores do Funchal mobilizado a ambulância que transportou o acidentado para o Hospital.

À ocorrência também compareceu uma equipa da EMIR, bem como a PSP a ordenar o trânsito.

