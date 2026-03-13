Alguma chuva e algumas nuvens a fechar a semana
Conheça as previsões meteorológicas para hoje
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta sexta-feira, 13 de Março, céu com períodos de muita nebulosidade, com boas abertas na vertente sudoeste da ilha da Madeira, e aguaceiros fracos e dispersos na vertente norte e nas terras altas.
O vento deverá soprar moderado (20 a 35 km/h) de nordeste, por vezes forte (até 45 km/h), com rajadas até 60 km/h nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira até final da manhã.
As temperaturas vão variar entre os 15 e os 20 ºC no Funchal e os 14 e 18 ºC no Porto Santo.
Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de nordeste com 1 a 2 metros na costa norte. Já para a costa sul, ondas de sul/sueste com 1 metro.
A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 18 e os 19 ºC.