Torneio de golfe da PKF Portugal regressa à Madeira com 75 inscritos na 8.ª edição

A PKF Portugal e a unidade hoteleira Orca Praia voltam a associar-se para a realização de mais um torneio de golfe na Madeira, renovando uma parceria que tem vindo a consolidar-se no calendário social e desportivo da região. A 8.ª edição está marcada para 25 de Abril, no Palheiro Golfe, contando já com 75 golfistas inscritos.

Em nota emitida, a organização dá conta que o torneio pretende ir além da vertente competitiva, assumindo-se como uma iniciativa de promoção da modalidade e do destino Madeira. “Mais do que uma competição”, trata-se de um evento que cruza desporto, convívio e relacionamento entre participantes, parceiros e clientes, criando oportunidades de networking e partilha de experiências.

Os promotores consideram que a iniciativa representa “uma boa aposta”, manifestando a intenção de “consolidar o torneio no quadro social” da Região. Acrescentam ainda que o evento contribui para “cativar e fidelizar clientes”, agradecendo a confiança depositada no destino e nas entidades envolvidas.

No plano institucional, a organização destaca o papel da PKF Portugal enquanto entidade fundadora do torneio, sublinhando a sua dimensão internacional. Segundo informação divulgada, a rede está presente em 150 países e mais de 500 cidades, com uma facturação agregada de 2,39 mil milhões de dólares. Em Portugal, a presença remonta a 1995, mantendo actualmente actividade também na Madeira.

Já o Orca Praia participa como parceiro estratégico no sector do turismo, reforçando a componente de hospitalidade do evento. A unidade hoteleira, de quatro estrelas, localiza-se sobre a falésia da Estrada Monumental, com acesso directo à Praia Formosa e à Prainha do Arieiro, dispondo de 124 quartos com vista mar, posicionando-se no segmento associado à experiência e qualidade da estadia.

"Ao chegar à 8.ª edição, a iniciativa não apenas consolida um espaço de convívio no calendário regional, como também reforça a imagem da Madeira como destino capaz de integrar eventos com dimensão social, empresarial e promocional, tirando partido da qualidade das suas infra-estruturas e da capacidade de mobilização das entidades envolvidas", remata a organização.