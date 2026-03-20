Martínez afasta hipótese de Cristiano Ronaldo falhar Mundial'26

O selecionador Roberto Martínez garantiu hoje que a presença de Cristiano Ronaldo com Portugal no Mundial2026 de futebol não está em perigo e revelou que o avançado deverá regressar aos relvados nas próximas semanas.

"Não, não está em risco. Tem uma lesão leve, muscular e que nós achamos que pode voltar em uma ou duas semanas. Tudo aquilo que o Cristiano fez fisicamente durante esta época mostra que está num momento ótimo", referiu Roberto Martinez, na conferência de imprensa de divulgação dos convocados para os particulares com México (28 de março) e Estados Unidos (31).

Ronaldo, recordista mundial de internacionalizações (226) e golos (143) está sem jogar no Al Nassr desde 28 de fevereiro, devido a lesão, e não falhava uma convocatória por Portugal desde o final de 2018, quando foi dispensado pelo na altura selecionador Fernando Santos na primeira fase de grupos da estreante Liga das Nações, para se adaptar ao seu novo clube, a Juventus.

Na Cidade do México e em Atlanta, a seleção portuguesa não vai assim contar com o capitão Cristiano Ronaldo e também não terá Bernardo Silva, sub-capitão, que ficou igualmente ausente das escolhas do técnico espanhol.

"Em relação ao Bernardo, é uma decisão técnica baseada na informação médica baseada pelo clube do jogador (Manchester City). Vamos aproveitar para experimentar com jogadores novos. Já disse que este estágio é para isso. É a altura para experimentar e poder chamar à seleção jogadores que também merecem", disse Martínez.

No Mundial2026, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão e a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrática do Congo, Jamaica e Nova Caledónia.