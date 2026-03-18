FIFA passa a atualizar ranking de seleções de futebol em tempo real

O ranking da FIFA de seleções de futebol, tanto masculinas quanto femininas, vai passar a ser atualizado em tempo real durante as datas internacionais, anunciou hoje aquele organismo.

Em comunicado, a FIFA refere que a novidade "inovadora" permitirá que os adeptos acompanhem a evolução provisória das classificações à medida que os golos forem marcados em partidas realizadas em todo o mundo.

Os jogos internacionais masculinos deste mês serão os primeiros a contar com o sistema ao vivo, enquanto no futebol feminino as atualizações em direto estrearão durante a janela internacional de abril.

"Os rankings serão atualizados à medida que os golos forem marcados em todo o mundo e tornar-se-ão oficiais após o término da data internacional", realça a FIFA.

A fórmula de cálculo permanece a mesma, mas será aplicada assim que a FIFA receber dados verificados de cada jogo.

O organismo acrescenta que a atualização em tempo real vai abranger não só competições da FIFA, mas também todos os jogos internacionais oficiais.

Apesar disso, os rankings divulgados durante os jogos terão caráter provisório e só se tornarão oficiais após o fim de todos os encontros da respetiva data internacional. A confirmação final será publicada no sítio da Internet www.inside.fifa.com.