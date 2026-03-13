Motociclista fica ferido após colisão em Santa Cruz

Um motociclista ficou ferido, na tarde desta sexta-feira, na sequência de uma colisão com uma viatura ligeira na Estrada Regional 207, na zona situada atrás do aeroporto da Madeira.

Segundo foi possível apurar, o acidente envolveu uma mota e um automóvel, tendo o condutor do veículo de duas rodas, do sexo masculino, sofrido ferimentos considerados graves, queixando-se de fortes dores num dos membros inferiores.

O acidente acabou também por provocar alguns constrangimentos na circulação rodoviária naquela via, originando filas de trânsito enquanto decorriam as operações de socorro.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que destacaram uma ambulância e um veículo de desencarceramento para prestar assistência à vítima.

A PSP esteve igualmente no local e tomou conta da ocorrência.