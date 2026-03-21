Censo das Mantas adiado na Madeira devido ao mau tempo

O mau tempo que se faz sentir este fim-de-semana na Região levou a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) a adiar para os próximos dias 28 e 29 de Março, sábado e domingo.

Os interessados em juntar-se a este projecto de ciência cidadã podem fazer a sua inscrição através dos canais da SPEA Madeira.

Cada voluntário deverá percorrer uma determinada área, de carro, de bicicleta ou a pé, e nesse trajecto efectuar a contagem de mantas que encontrar. Trata-se de uma actividade que pode ser feita em família ou com amigos, desfrutando do contacto com a natureza.

Conforme refere a SPEA, "a manta (Buteo buteo harterti) é uma subespécie que apenas existe na Madeira,

facilmente identificada à distância pelo seu voo característico". Além disso, esta espécie "frequentemente plana em círculos a grande altitude, utilizando as correntes ascendentes de ar quente", podendo ser observada um pouco por toda a ilha da Madeira, desde zonas florestais a áreas costeiras, passando por pastagens e até mesmo em zonas urbanas.

Mais informações e inscrições podem ser encontradas em spea.pt.