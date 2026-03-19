Percursos pedestres encerrados na Madeira devido ao mau tempo

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) informa que todos os percursos pedestres classificados da Região Autónoma da Madeira estarão temporariamente encerrados, na sequência dos avisos meteorológicos emitidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Além disso, a Estrada Florestal que liga a Eira do Serrado ao Pico do Areeiro permanecerá igualmente encerrada durante este período.

De acordo com a mesma entidade, a medida manter-se-á em vigor enquanto persistirem os avisos para a Região.

"Recomenda-se o cumprimento das orientações emitidas pelas autoridades de Protecção Civil, bem como a adopção de comportamentos responsáveis, evitando situações de risco", sublinha a entidade.

O IFCN solicita ainda que, após a reabertura dos percursos, qualquer situação anómala, como queda de pedras, ramos ou árvores a obstruir os caminhos, seja prontamente comunicada às autoridades competentes.

Chuva, vento e neve nas previsões do tempo para hoje na Madeira Esta quinta-feira estão previstos períodos de céu muito nublado na Madeira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para a ocorrência de aguaceiros, sendo por vezes fortes e acompanhados de trovoada, em especial na vertente Sul e nas terras altas da ilha da Madeira até ao meio da manhã e para o fim do dia.

Para esta quinta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para a ocorrência de aguaceiros, sendo por vezes fortes e acompanhados de trovoada, em especial na vertente Sul e nas terras altas da ilha da Madeira até ao meio da manhã e para o fim do dia.

Além disso, há previsão de queda de neve acima de 1200/1400 metros de altitude, subindo gradualmente a cota para os pontos mais altos da ilha da Madeira a partir da tarde.

IPMA emite aviso laranja para o vento O Instituto Português do mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso mais gravoso (laranja) para o vento, por causa da depressão Therese, com o período crítico nas regiões montanhosas entre as 15h00 de hoje e as 00h00 de sexta-feira.

Quanto ao vento, o IPMA emitiu um aviso mais gravoso (laranja) para o vento, por causa da depressão Therese, com o período crítico nas regiões montanhosas entre as 15h00 de hoje e as 00h00 de sexta-feira.

Com ventos a poder trazer rajadas de 120 km/hora, este período de 9 horas terá rajadas de até 85 km/hora nas zonas mais baixas em todo o restante arquipélago da Madeira.