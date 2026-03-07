AICTPS entrega certificados aos artesãos porto-santenses

A AICTPS e Hotel Navigator Colombos, no Porto Santo, entregaram ontem, ao final da tarde, certificados aos artesãos que participaram no 1.º Festival de Artesanato do Porto Santo. O secretario regional de Agricultura e Pescas, que visitou ontem a ilha dourada, esteve presente na cerimónia,

Nuno Maciel assumiu ter sido uma "feliz coincidência a sua visita à ilha dourada e o facto das entregas dos certificados terem sido no mesmo dia” e salientou: “Fico feliz por ver pessoas que se dedicam a este tipo de trabalho e conseguem complementar, conseguem se exprimir, e dar a conhecer um pouco as tradições das nossas terras, dar a conhecer as suas competências pelos meios artísticos".

Por parte da associação empresarial, José António Castro disse que “esta associação vai dar sempre o apoio que for necessário" e deixou uma promessa na aposta em mais certames, consoante a disponibilidade dos artesãos, sendo que estão a ser negociados novos locais para levar a cabo futuros eventos.

Dezenas de artesãos que participaram neste festival compareceram nesta entrega de certificados, mas também estiveram presentes varias entidades locais, no Hotel Navigator Colombos do Porto Santo