Calheta Green Market regressa com duas edições e chama novos artesãos a participar

O Green Market está de regresso à Calheta com duas edições este ano, que decorrerão nos dias 25 e 26 de Abril e 28 e 29 de Novembro, na Praceta 24 de Junho, na Vila da Calheta.

Após o sucesso das edições anteriores, o Município decidiu voltar a apostar em duas edições no mesmo ano, reforçando o crescimento e a relevância do evento, que se tem vindo a afirmar como uma referência regional na promoção da sustentabilidade, criatividade e produção local.

As inscrições para artesãos, produtores e marcas interessados em participar decorrem até ao início do mês de Abril. Os interessados devem formalizar a sua participação através do e-mail [email protected], enviando uma breve descrição do conceito do seu negócio e indicando o concelho de residência.

Na última edição, o evento contou com 55 participantes, sendo que este ano a organização espera ultrapassar os 60 expositores.

Os pormenores foram revelados esta manhã, numa conferência de imprensa que decorreu nos Paços do Concelho. Na ocasião, Carlota Gouveia, do Falesia Atelier, referiu que o Green Market nasceu com o objectivo de aproximar a comunidade de um estilo de vida mais consciente, valorizando os produtores locais e incentivando práticas sustentáveis: “Queremos que este seja um espaço onde o trabalho dos produtores seja reconhecido e onde o público encontre produtos alinhados com um futuro mais sustentável.”

A responsável adiantou ainda que, nas próximas semanas, serão divulgados mais pormenores sobre a programação, participantes e novidades em termos de oferta de produtos, novidades que também poderão ser acompanhadas através das redes sociais do “Green Market Madeira”.

Presente na conferência, em representação do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), Marisa Santos, destacou a importância destas iniciativas na valorização do sector: “São eventos que ajudam a apoiar e captar novos artesãos, promovem a economia circular e incentivam hábitos de consumo mais saudáveis, sendo também um espaço de partilha e transmissão de conhecimento.”

Já a presidente da Câmara Municipal da Calheta, Doroteia Leça, sublinhou que o evento veio responder a uma necessidade existente no concelho. “Este evento veio colmatar uma lacuna que existia na Calheta, juntando, neste caso, o artesanato a outras vertentes importantes como a componente solidária, os jogos tradicionais e o envolvimento das famílias. É um evento muito vasto, com agricultores, artistas e diversos projetos”, realçou.