Capitania do Porto do Funchal actualiza aviso de mar agitado e vento forte

A Capitania do Porto do Funchal emitiu uma atualização do aviso de agitação marítima e vento muito forte que já se encontrava em vigor até às 06 horas de 20 de Março.

Capitania volta a estender avisos até amanhã Após receber do Instituto Português do Mar e da Atmosfera a previsão para a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima da Madeira, a Capitania do Porto do Funchal decidiu prolongar os aviso para mar agitado e vento forte até às 06h00 de amanhã, 20 de Março, para todo o Arquipélago da Madeira.

O comunicado, baseado em informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), refere que até às 18h00 do mesmo dia se prevê vento do Quadrante Sul fresco a forte, com rajadas muito fortes, diminuindo gradualmente para fresco a muito fresco a partir da manhã. A visibilidade será boa a moderada, por vezes fraca.

Quanto à ondulação, na Costa Norte são esperadas ondas de NW com 5 a 6 metros, passando para W com 3 a 4 metros, enquanto na Costa Sul se prevêem ondas de SW entre 4 e 5 metros, diminuindo para 2 a 3 metros.

A Capitania recomenda à comunidade marítima e à população em geral cuidados redobrados, incluindo reforço da amarração e vigilância das embarcações atracadas ou fundeadas, evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas como molhes de portos, arribas ou praias, e não praticar pesca lúdica em falésias ou zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, considerando que nestas condições o mar pode alcançar locais aparentemente seguros.