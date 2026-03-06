Gasóleo sobe 3 cêntimos e gasolina 1,7 na próxima semana na Madeira

Os combustíveis vão aumentar na próxima semana na Região Autónoma da Madeira (RAM), na sequência da escalada de preços que já se verifica nos mercados internacionais devido à tensão no Médio Oriente. Os preços só não sobem mais porque o Governo Regional interveio no diferencial das taxas do ISP.

A subida será mais acentuada no gasóleo rodoviário, que sofrerá um aumento de 3,0 cêntimos a partir da próxima segunda-feira, passando dos actuais 1,483 euros por litro para cifrar-se nos 1,513 euros por litro. Contas feitas, abastecer 50 litros de gasóleo vai custar mais 2,5 euros a partir de segunda-feira, prevendo-se por isso uma forte afluência aos postos de combustíveis durante este fim-de-semana.

Quanto ao Gasóleo marcado e colorido, a subida será de 2,7 cêntimos, passando dos actuais 1,001 euros para 1,028 euros por litro.

Já a Gasolina super sem chumbo IO 95, outros dos combustíveis mais consumidos, o aumento será de 1,7 cêntimos, variando dos actuais 1,567 euros por litro para os 1,584 euros por litro (preço máximo de venda ao público). Isto significa que para um abastecimento de 50 litros, os consumidores terão de desembolsar mais 85 cêntimos.

Os preços máximos de venda ao público são fixados semanalmente por portaria conjunta entre as secretarias regionais da Economia e das Finanças e vigoram a partir das 00h00 da próxima segunda-feira na RAM.

Tal resulta da redução da incidência das taxas do ISP (imposto sobre os produtos petrolíferos) sobre os preços máximos de venda dos principais combustíveis na RAM, conforme vaticinava esta manhã o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, como forma para mitigar o impacto da subida de preços.

Também esta manhã, o secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, admitia que os combustíveis poderiam vir a aumenta na Madeira à semelhança do que se passará no país e noutros pontos do globo devido à guerra entre os Estados Unidos e o Irão, adiantando que “terão sempre um preço menor, porque o ISP na Madeira é sempre menor do que é nos Açores, do que é no continente”.

No entanto, lembrou que actualmente os combustíveis na Madeira são 14 cêntimos inferiores ao preço do continente e sete cêntimos a menos em relação ao preço em vigor nos Açores.