Gasolina e gasóleo nos Açores são os mais baratos do País?

A declaração do secretário regional da Economia e líder regional do CDS, José Manuel Rodrigues, feita no último sábado, durante a tomada de posse dos órgãos concelhios do CDS-PP Santa Cruz, segundo a qual o preço dos combustíveis na Madeira “será sempre o mais baixo do país”, gerou inúmeras reações nas redes sociais. Entre os comentários publicados na página de Facebook do DIÁRIO repetiu-se uma ideia concreta, a de que os Açores têm os combustíveis mais baratos do País.

Foi essa a formulação utilizada por E. H. Nóbrega. A frase reflete uma percepção que circula há vários anos no debate público e que tem sido frequentemente repetida em discussões sobre o custo da energia nas regiões autónomas. O objectivo deste fact-check é verificar se a afirmação factual corresponde ou não aos dados disponíveis.

A questão é, portanto, directa: é verdade que os combustíveis nos Açores são os mais baratos do país?

Antes de comparar preços, importa esclarecer um ponto essencial. Tanto na Madeira como nos Açores os preços da gasolina 95 e do gasóleo rodoviário não resultam exclusivamente da livre concorrência entre operadores. Em ambos os arquipélagos existe um sistema de preços máximos administrativamente definidos pelos respectivos governos regionais.

Na Madeira, os preços máximos são actualizados semanalmente e entram em vigor às zero horas de segunda-feira. Nos Açores, a actualização é mensal e entra em vigor às zero horas do primeiro dia de cada mês. Além disso, no arquipélago açoriano existe regulação administrativa para vários outros combustíveis, incluindo o gás doméstico e o fuelóleo.

Este fact-check centra-se apenas nos dois combustíveis rodoviários mais utilizados – gasolina sem chumbo de 95 octanas e gasóleo rodoviário –, que são também aqueles que têm estado no centro das notícias dos últimos dias devido à subida internacional do preço do petróleo associada ao agravamento da situação no Médio Oriente, ainda que os efeitos se venham previsivelmente a alargar a todos os derivados do petróleo.

Os dados comparativos disponíveis mostram que, neste momento, os preços médios destes combustíveis são mais baixos na Madeira do que nos Açores.

Num levantamento comparativo entre 2019 e 2026, realizado pelo DIÁRIO, a gasolina 95 apresenta em 2026 um preço médio de 1,551 euros por litro na Madeira e 1,609 euros por litro nos Açores. Já no gasóleo rodoviário o preço médio é de 1,453 euros por litro na Madeira e 1,474 euros por litro nos Açores.

Isto significa que, nos valores mais recentes, tanto a gasolina como o gasóleo apresentam preços médios inferiores na Madeira.

A análise histórica ajuda, no entanto, a compreender a origem da percepção que surge em alguns comentários nas redes sociais. Durante vários anos, os Açores praticaram efectivamente preços mais baixos em alguns combustíveis. Entre 2019 e 2024, por exemplo, a gasolina 95 foi sistematicamente mais barata nos Açores do que na Madeira. No caso do gasóleo rodoviário, os Açores também apresentaram valores mais baixos entre 2019 e 2022.

Só a partir de 2023 é que a Madeira passou a apresentar preços médios inferiores no gasóleo rodoviário. Mais tarde, essa tendência acabou também por se verificar na gasolina 95. Ou seja, durante um período significativo houve de facto combustíveis mais baratos nos Açores, o que ajuda a explicar porque razão essa ideia ainda surge frequentemente no debate público.

Contudo, essa situação já não corresponde aos dados mais recentes.

Existe ainda outro elemento que contribui para essa percepção. Nos Açores vários combustíveis têm preços administrativos, incluindo o gás doméstico (butano), que apresenta valores significativamente mais baixos do que os praticados na Madeira. Embora este fact-check não incida sobre esse produto específico, essa diferença ajuda a sustentar a ideia de que, de forma geral, a energia é mais barata naquele arquipélago.

A frase que está aqui a ser verificada é clara e usa o presente: “Os combustíveis nos Açores são os mais baratos do País”. Os dados comparativos mais recentes mostram que isso não é verdade. A afirmação é, portanto, falsa. Actualmente, tanto a gasolina 95 como o gasóleo rodoviário apresentam preços médios mais baixos na Madeira do que nos Açores.