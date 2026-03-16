Bombeiros e EMIR socorrem homem na via pública
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) socorreram, esta manhã, na Estrada Monumental, no Funchal, um homem, de 70 anos, de nacionalidade estrangeira que se sentiu mal na via pública.
A vítima foi posteriormente transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
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