Bombeiros e EMIR socorrem homem na via pública

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) socorreram, esta manhã, na Estrada Monumental, no Funchal, um homem, de 70 anos, de nacionalidade estrangeira que se sentiu mal na via pública.

A vítima foi posteriormente transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.