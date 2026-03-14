Homem socorrido após sofrer queimaduras em residência em São Gonçalo
Um homem foi socorrido, esta manhã, após sofrer queimaduras na sua residência, na freguesia de São Gonçalo, no Funchal.
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados para o local e prestaram assistência à vítima, cuja idade não foi possível aferir.
De acordo com as informações disponíveis, o homem apresentava queimaduras, desconhecendo-se para já as circunstâncias em que ocorreram.
Após os primeiros cuidados no local, a vítima foi transportada de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para avaliação e tratamento.
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