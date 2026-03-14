Emirados prende 45 pessoas por divulgação de "informações enganosas" sobre ataques

A polícia de Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, anunciou hoje ter detido 45 pessoas, incluindo estrangeiros, por "difusão de informações enganosas, gravação e partilha de vídeos", enquanto o Irão continua ataques no Golfo.

Os detidos são acusados de "filmar diferentes locais durante eventos em curso e de os ter publicado nas redes sociais", declarou a polícia na rede social X.

Também são suspeitos de "ter difundido informações incorretas, suscetíveis de influenciar a opinião pública, e de propagar rumores".

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o 'ayatollah' Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre e na Turquia, entre outros países.