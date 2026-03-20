Madeira no centro de projecto Erasmus+ que cria e-book sobre prevenção do burnout

A associação ARTE.M – Associação Cultural e Artística na Madeira lançou um novo e-book dedicado à prevenção do burnout nos setores cultural e educativo, resultado do training internacional 'No BurnOut Lab', realizado recentemente na Madeira no âmbito do programa Erasmus+, com o apoio da Agência Nacional Erasmus+ Juventude/Desporto e Corpo Europeu de Solidariedade em Portugal.

"A publicação reúne um conjunto de práticas baseadas em arte, craft e mindfulness, dirigidas a educadores, artistas, formadores e outros profissionais criativos. O objectivo é oferecer ferramentas acessíveis para promover o bem-estar, a resiliência e formas de trabalho mais sustentáveis", indica nota à imprensa.

E prossegue: "Entre as metodologias apresentadas encontram-se actividades práticas como o trabalho com cerâmica e seed balls, a criação de bonecas tradicionais, exercícios de escrita criativa e spoken word, a prática 'Art of Doing Nothing', caminhadas conscientes e outras abordagens de reflexão e experimentação artística".

Diz ainda que "o e-book resulta de um processo colaborativo que envolveu participantes de vários países europeus e propõe um conjunto de ferramentas que podem ser aplicadas em contextos educativos, culturais e comunitários".

A publicação está disponível gratuitamente online no site da associação ARTE.M:

https://www.artmadeira.org/post/when-inspiration-gets-tired-burnout-in-culture-and-education-erasmus-training-in-madeira

ou mediante pedido através do email: [email protected]