Madeira integra projecto europeu dedicado ao diálogo e resiliência comunitária

A Madeira está envolvida no projecto europeu 'Roots & Routes: Reconciliation, Dialogue, and Community Resilience', que reúne organizações da Estónia, Portugal, Ucrânia, Finlândia e Irlanda para promover novas formas de cooperação e diálogo entre comunidades.

A participação portuguesa é coordenada pela ARTE.M - Associação Artística e Cultural da Madeira, em parceria com a UMAR Madeira, reforçando o trabalho conjunto de organizações da sociedade civil em iniciativas culturais e sociais.

A equipa madeirense participou no encontro inaugural em Narva, Estónia, cidade situada na fronteira com a Rússia, escolhida simbolicamente num contexto marcado por tensões internacionais. O local sublinhou a importância do diálogo e da cooperação entre sociedades.

O projecto prevê a criação de uma rede de embaixadores do diálogo, acções de formação e actividades comunitárias na Madeira, focadas em comunicação construtiva, mediação e resiliência social.

Iniciativas europeias como esta mostram que o diálogo continua a ser uma ferramenta essencial para aproximar pessoas e comunidades, afirma Svetlana Azernikova, presidente da ARTE.M, citada em nota à imprensa.

Financiado pelo Erasmus+, o projecto é coordenado pela organização estoniana VITA Tiim.