Centro Desportivo da Madeira ultrapassa as 60 mil entradas em 2025

O Centro Desportivo da Madeira registou, no ano passado, um crescimento expressivo no número de entradas. De acordo com os dados apurados, o empreendimento da Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira S.A. (Ponta do Oeste, S.A.) contabilizou 60.535 entradas em 2025, valor que representa um aumento de 37,3% face a 2024, ano em que tinham sido registadas 44.085 entradas. Em comparação com 2023, quando o total se fixou nas 33.606 entradas, o crescimento foi de 80,1%.

Segundo nota à imprensa, a evolução agora verificada dá continuidade à trajectória de crescimento já observada em 2024 e reforça o seu posicionamento como espaço de excelência para a prática de diversas modalidades e para a realização de eventos desportivos de diferente dimensão.

Para Élia Ribeiro, presidente do Conselho de Administração das Sociedades de Desenvolvimento, “este crescimento demonstra a importância do Centro Desportivo da Madeira enquanto infraestrutura ao serviço da população e do desenvolvimento regional. A capacidade de responder, em simultâneo, às necessidades dos residentes e dos praticantes regulares de diversas modalidades, bem como das escolas, clubes e atletas em estágio ou competição, reforça o valor estratégico deste equipamento na promoção do desporto, do bem-estar e da atratividade da Região”.

Ao longo de 2025, o Centro Desportivo da Madeira acolheu um conjunto diversificado de iniciativas que contribuíram para esta dinâmica de utilização. Entre os momentos de maior destaque, refere a Final da Taça da Madeira, a celebração do Dia da Criança com a participação de mais de 600 alunos, o programa Setembro Desportivo integrado nas comemorações do 18.º aniversário da infraestrutura, a Semana Europeia do Desporto e ainda a realização do Campeonato da Europa de Masters, evento de forte projecção que trouxe visibilidade acrescida ao espaço e à Região. A estes acontecimentos somaram-se ainda estágios, treinos de futebol, acções promocionais, actividades de Verão e iniciativas relacionadas com modalidades como atletismo, futebol, ténis e padel.

Recorda ainda que o Centro Desportivo da Madeira continua a afirmar-se como uma infraestrutura desportiva de referência regional, ao disponibilizar à população diferentes valências como o campo principal de relva natural, campo sintético, espaços polivalentes para várias modalidades, ginásio, zona infantil, salas de apoio e áreas ajardinadas.