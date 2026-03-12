Erasmus+ junta escolas da Turquia, Islândia e Suécia na 'Bartolomeu Perestrelo'

A Escola Básica com Pré-escolar Bartolomeu Perestrelo recebeu, entre os dias 8 e 12 de Março, uma comitiva internacional no âmbito do projecto Erasmus+ 'For Life! For Nature! Find a STEM Solution…', que reúne parceiros educativos da Turquia, Islândia e Suécia. A iniciativa incluiu um conjunto de actividades educativas, científicas e culturais dirigidas à comunidade escolar e a entidades regionais.

As actividades oficiais tiveram início a 9 de Março, com uma sessão de recepção na escola, que reuniu representantes de diversas entidades da Região, entre as quais a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, a Direcção Regional de Educação, a Câmara Municipal do Funchal e a Universidade da Madeira.

Ao longo da semana foram realizadas várias actividades pedagógicas, científicas e culturais, com o objectivo de promover a cooperação entre escolas europeias e a partilha de práticas educativas.

O projecto 'For Life! For Nature! Find a STEM Solution…' tem como objectivos promover a consciência ecológica, incentivar o interesse pelas áreas STEM — Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática — e envolver os jovens na procura de soluções para desafios ambientais. A iniciativa inclui também o desenvolvimento de metodologias de ensino e o uso de ferramentas digitais em cooperação entre instituições de diferentes países.

Durante a mobilidade, foram organizados workshops, actividades experimentais e visitas de estudo. Foram ainda desenvolvidos alguns dos recursos educativos previstos no projecto, como uma plataforma digital de aprendizagem, um journal científico, um guia ECO-STEM e um guia de impressão 3D para utilização em laboratório escolar.

Os participantes trabalharam também em projectos relacionados com sustentabilidade, incluindo monitorização da qualidade do ar, sistemas de rega automática com reutilização de água, utilização de painéis solares e programação básica com Arduino.

Em nota emitida, a Escola Básica com Pré-escolar Bartolomeu Perestrelo agradece a colaboração da comunidade educativa e das entidades envolvidas, nomeadamente o Grupo Mulheres da Minha Terra, da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, a Câmara Municipal do Funchal, a Direcção Regional de Cultura e a Associação Xarabanda, que acolheu actividades na sua sede.

Segundo a escola, a iniciativa insere-se no trabalho de internacionalização da instituição e na promoção de projectos ligados à sustentabilidade e às competências científicas e tecnológicas.