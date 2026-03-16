Voos directos do Funchal

A rota Funchal / Faro / Funchal, iniciada o ano passado pela TAP, continua por 2026 com 2 partidas às Segundas e Quintas e uma partida extra ao Domingo de Junho a 8 de Outubro.

Quanto à Ilha Terceira, a Sata inaugura a 8 de Maio o primeiro voo directo a partir do Funchal mantendo 1 voo semanal até Outubro às Sextas passando a 2 voos de Junho a Setembro às Terças e Sextas.

Aproveite as sugestões da Intertours e parta à descoberta do que Portugal tem de melhor para lhe oferecer.

Portugal | Algarve – Partidas do Funchal

Praias douradas, mar calmo e gastronomia irresistível, o Algarve é o lugar perfeito para umas férias inesquecíveis, seja em família ou com amigos.

Preço por pessoa em quarto duplo: desde 304€

Partidas:

Todo o ano: Segundas e Quintas

De Junho a 8 de Outubro - Segundas, Quintas e Domingos

Duração: 8 dias / 7 noites

Inclui: voo TAP Funchal / Faro / Funchal com mochila e bagagem de cabine, transfer aeroporto/hotel/aeroporto, 7 noites de estadia no Plaza Real Atlantichotels em regime de só alojamento, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a alterações) e Seguro.

Não inclui: despesas de reserva, bagagem de porão, gratificações, taxas locais, extras de carácter pessoal ou outros serviços não mencionados.

Açores | Ilha Terceira – Partida do Funchal

Paisagens vulcânicas imponentes, lagoas escondidas, grutas fascinantes e piscinas naturais de águas cristalinas.

Cada percurso revela miradouros de cortar a respiração e uma natureza preservada que convida a desacelerar e simplesmente contemplar.

Preço por pessoa em quarto duplo: desde 386€

Partidas:

Maio e Outubro: Sextas

De Junho a Setembro – Terças e Sextas

Duração: 4 dias / 3 noites

Inclui: voo SATA Funchal/Terceira/Funchal em classe económica com bagagem de cabine (8kg) e mochila, transferes em privado aeroporto/hotel/aeroporto, estada de 3 noites no Angra Marina Hotel **** com pequeno-almoço, taxas aeroportuárias sujeitas a alteração sem aviso prévio e Seguro de Viagem.

Não inclui: despesas de reserva, bagagem de porão, extras de carácter pessoal ou outros serviços não mencionados.

Tanto o preço como a disponibilidade dos pacotes acima estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Consulte-nos e obtenha o seu programa personalizado, feito à sua medida, com opções que incluem alojamento e experiências à sua escolha.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291208920 ou do email [email protected]

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