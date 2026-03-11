Detecção de 'drone' obriga a suspender voos no aeroporto de Berlim

O aeroporto de Berlim suspendeu hoje brevemente as descolagens e aterragens após a deteção de um 'drone', o mais recente de uma série de incidentes semelhantes na Alemanha e noutros países da Europa.

Um porta-voz do aeroporto disse à AFP que as operações foram suspensas "como medida de segurança", durante cerca de meia hora, depois de "ter sido avistado um objeto voador não identificado" perto de um hangar de helicópteros utilizado pelas Forças Armadas alemãs.

A polícia foi chamada para investigar o avistamento, mas o objeto não voltou a ser avistado.

Pouco depois das 19h10 locais (18h10 de Portugal continental), as restrições foram levantadas e o tráfego aéreo voltou ao normal, acrescentou o porta-voz.

O ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Friedrich Merz, acusou a Rússia de estar por detrás de inúmeros avistamentos recentes de 'drones' sobre locais sensíveis na Alemanha e noutros países da Europa, incluindo aeroportos, bases militares e centrais elétricas.

Em outubro, a deteção de 'drones' sobre Munique (sul da Alemanha) levou ao encerramento do aeroporto por duas vezes, deixando milhares de passageiros em terra após os seus voos terem sido cancelados ou desviados.

A Bélgica, os países escandinavos e os do Báltico também foram afetados por incidentes semelhantes.