CDS promove almoço-debate na freguesia do Monte

É no âmbito da iniciativa 'CDS + Perto' que o partido está a promover um almoço-debate na freguesia do Monte, no Funchal, no dia 28 de Março, a partir das 13 horas, no Colégio Infante D. Henrique. O objectivo passa por reunir militantes, simpatizantes e cidadãos interessados em discutir os principais desafios e oportunidades para o Monte.

O debate terá por base a questão 'Que futuro queremos para o Monte?' e será um evento com aposta num formato participativo, "onde o microfone estará aberto a todos os presentes, incentivando a apresentação de ideias, propostas e reivindicações".

Os contributos recolhidos serão posteriormente analisados pelos autarcas do CDS, tanto ao nível da freguesia como do concelho do Funchal, com vista à sua apresentação e defesa nos órgãos competentes.

Os interessados em participar podem reservar e comprar os bilhetes, que custam 3 euros, através do e-mail: [email protected] ou através do número de telemóvel 967637091.