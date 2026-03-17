Golfe já apareceu no debate parlamentar

JPP, PS e CH questionaram Brício Araújo sobre a intervenção de abertura na sessão plenária de hoje e todos concordam com a extinção do cargo de Representante da República e, consequentemente, um processo de revisão constitucional.

Basílio Santos, do JPP, não tem dúvidas de que o que a Madeira precisa é de "um Presidente da República que não tenha medo de andar de avião" e visita regularmente as regiões autónomas.

As perguntas ao deputado do PSD permitiram levar o debate para questões como a mobilidade, habitação e o preço dos combustíveis, mas também para as prioridades do Governo Regional, com a entrada no debate do tema que não falta em nenhuma sessão plenária: o investimento em campos de golfe.

A oposição também acusou a maioria de diminuir a importância do parlamento e condicionar o seu papel ao impedir audições, por exemplo, a autarcas do PSD.

Élvio Sousa, do JPP, lembrou a promessa de Miguel Albuquerque, feita em 2015, de aplicar na Madeira o regime de incompatibilidades e impedimentos, o que ainda não aconteceu.