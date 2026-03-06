Biblioteca 'Pe. Martins Júnior', na Ribeira Seca, abre dia 12 de Março

A 'Biblioteca Pe. Martins Júnior', na Ribeira Seca, em Machico, abre no próximo dia 12 de Março. A cerimónia de 'inauguração' daquele novo espaço cultural está prevista para as 16h30.

"Trata-se de um espaço criado especificamente para expor e disponibilizar à população em geral o espólio bibliográfico adquirido, coleccionado e preservado pelo sacerdote falecido há cerca de nove meses, reunindo mais de seis mil livros", refere uma nota de imprensa.

Do acervo fazem parte obras de religião, de literatura portuguesa e estrangeira, de filosofia, de psicologia, de sociologia, de direito, de política, de história, de artes, sobre natureza e ambiente, desporto, música, ciências naturais, saúde, ciências da educação, ensino, economia, poder local e administração. Há, também, espaço para um fundo regional e um fundo local.

A cerimónia de abertura contará com a actuação do grupo de cordofones 'Acordes da Ribeira', sob a direcção de Duarte Mendonça, grupo pertencente ao Centro Cívico Cultural e Social da Ribeira Seca, entidade responsável pela nova biblioteca.

Este momento, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Machico, enquadra-se no ciclo cultural 'Revisitando a obra do Pe. Martins Júnior', que tem vindo a decorrer em Machico, de há alguns meses a esta parte, e visa dar expressão ao trabalho intelectual, cívico e social do homenageado.