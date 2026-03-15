CDS denuncia abandono do mercado da Camacha

"A Camacha tem sido abandonada por quem decide no espaço público, faltando uma estratégia consistente para dinamizar o seu centro e devolver vitalidade à freguesia", alertou, hoje, a presidente da concelhia do CDS em Santa Cruz, Lídia Albornoz, que defendeu um reforço do apoio aos produtores locais e uma maior dinamização do mercado da Camacha.

Na sequência de uma visita realizada ao centro da freguesia, integrada no projecto “Dar Voz às Freguesias”, a delegação da estrutura concelhia do CDS contactou com pequenos produtores, comerciantes e residentes, recolhendo preocupações, sugestões e identificando necessidades sentidas no terreno. Segundo a concelhia, a deslocação permitiu confirmar que a Camacha carece de uma estratégia consistente que contribua para revitalizar o seu centro. De acordo com a estrutura partidária, os produtores e comerciantes locais desempenham um papel relevante na economia de proximidade, no abastecimento da população e na preservação da identidade da freguesia. Ainda assim, consideram que muitos continuam sem o apoio e o reconhecimento necessários.

Neste contexto, o CDS Santa Cruz defende a criação de mais medidas de apoio aos produtores locais e uma aposta mais forte na promoção e dinamização do mercado da Camacha. A concelhia entende que a autarquia deve repensar a forma como este espaço é promovido, de modo a transformá-lo num polo de atracção capaz de gerar maior movimento, aproximar produtores e consumidores e estimular a atividade económica.

A estrutura considera ainda que a valorização do mercado deve integrar uma estratégia mais ampla de dinamização do centro da freguesia, apostando no comércio local, nas tradições e no artesanato, com o objetivo de devolver à Camacha o dinamismo de outros tempos e reforçar o seu potencial cultural e turístico.

A concelhia do CDS Santa Cruz garante que continuará a acompanhar de perto a realidade da freguesia, no âmbito do projeto de proximidade que tem vindo a desenvolver no concelho.