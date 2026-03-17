Museu Etnográfico da Madeira apresenta novo volume dos 'Cadernos de Campo'

O Museu Etnográfico da Madeira apresentou hoje o livro 'Cantaria Mole. A Obra', o nono número da coleção 'Cadernos de Campo', juntamente com um documentário dedicado ao mesmo tema.

A publicação integra um projecto de investigação desenvolvido pelo museu, que começa com trabalho de campo e investigação bibliográfica e iconográfica e culmina numa exposição temporária, acompanhada por diferentes iniciativas de divulgação cultural.

Lídia Goes Ferreira, directora do Museu, referiu que o novo volume dos 'Cadernos de Campo' "contextualiza e desenvolve de forma mais aprofundada a exposição e, como o próprio nome sugere, é o resultado da investigação efectuada pela equipa do museu em trabalho de campo para a recolha, inventariação, preservação e divulgação do nosso património cultural, material e imaterial."

O novo volume dos 'Cadernos de Campo', com textos do investigador Fernando Libano, resulta de um trabalho de recolha de campo e de investigação centrado na utilização da cantaria mole em diferentes áreas, especialmente na utilização comum deste tipo de pedra na construção de fornos.

Neste livro são ainda apresentadas diferentes esculturas em tufo lapilli, que pertencem ao acervo do museu, como a escultura 'Vilão', da autoria do escultor Jacinto Rodrigues, e as obras de Orlando Noronha Góis, que fizeram parte da exposição temporária 'Rostos Milenares', apresentada no museu em 1999.

"Estas edições não pretendem ser estudos teóricos e exaustivos dos temas, mas essencialmente estudos etnográficos", explica ainda a responsável, acrescentando que pretendem também salvaguardar e guardar o saber-fazer ancestral associado a diversas actividades tradicionais.

Para o secretário regional Eduardo Jesus, o conjunto de iniciativas que mostram os 'Cadernos de Campo' não é apenas um exercício de investigação, auxiliando igualmente na "perpetuação da memória num legado que, neste momento, é uma colecção de valor extraordinário e incalculável: os 'Cadernos de Campo'."