Associação do Caminho Real da Madeira promove acção na 'Jaime Moniz'

A Associação do Caminho Real da Madeira realizou na última segunda-feira, 9 de Março, uma acção de sensibilização intitulada 'A História dos Caminhos Reais', no âmbito da Prova de Avaliação Final de três alunas do Curso Técnico de Gestão de Ambiente, tipo 6, da Escola Secundária Jaime Moniz.

A sessão foi orientada pelos membros dos Órgãos Sociais da ACRM, Isabel Silva e Joaquim Rebelo, na sequência de um convite da escola, na pessoa da professora Nivalda Pereira, que solicitou a colaboração da associação para enriquecer o trabalho final das alunas Ana Isabel Belo, Catarina Fernandes e Inês Freitas, dedicado à temática dos Caminhos Reais da Madeira.

Durante a apresentação foram abordados diversos aspectos da actividade desenvolvida pela Associação do Caminho Real da Madeira, incluindo a organização da Volta à Madeira pelo Caminho Real 23, uma travessia pedestre que percorre cerca de 200 quilómetros, atravessando os dez concelhos e 37 freguesias da ilha. Esta iniciativa permite dar a conhecer não apenas o território, mas também a história, as tradições e os testemunhos das comunidades locais ao longo do percurso. Foram igualmente apresentados outros projectos e iniciativas da associação, como caminhadas temáticas, acções de valorização e divulgação do património, actividades culturais e educativas, bem como o trabalho contínuo de investigação, interpretação e promoção da rede histórica dos Caminhos Reais.

No seguimento desta colaboração, está também prevista uma saída de campo integrada na IX Volta à Madeira pelo Caminho Real, durante a qual alguns alunos irão acompanhar o grupo de caminheiros entre a Ribeira Brava e a Capela das Neves, no Funchal, proporcionando um contacto direto com o terreno e com o traçado histórico deste antigo caminho.

Esta actividade integra a iniciativa ‘Academia do Caminho Real’, um programa promovido pela Associação do Caminho Real da Madeira que visa sensibilizar a comunidade educativa e a população em geral para o património e a história dos Caminhos Reais. Através de palestras, visitas de campo, colaboração em projetos de investigação e outras iniciativas pedagógicas, procura-se promover o conhecimento do território e incentivar a valorização e preservação desta rede histórica de caminhos que marcou profundamente a ocupação e a mobilidade na ilha da Madeira.

"A Associação do Caminho Real da Madeira agradece à Escola Secundária Jaime Moniz a abertura para esta parceria pedagógica e felicita as alunas pelo interesse demonstrado na investigação e valorização dos Caminhos Reais da Madeira. Porque conhecer os caminhos é também conhecer a nossa história", termina o comunicado de imprensa.